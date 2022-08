Mit 73 Jahren : «Grease»-Megastar Olivia Newton-John ist gestorben

«Grease»-Soundtrack verkaufte sich mehr als 38 Millionen mal

In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die Künstlerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden. Zu weltweitem Ruhm kam sie in der Rolle der Sandy im Musical «Grease» an der Seite von John Travolta. Mit über 38 Millionen verkauften Exemplaren zählt der «Grease»-Soundtrack zu den weltweit meistverkauften Musikalben. Es enthält zwei grosse Hit-Duette mit Co-Star John Travolta: «You're the One That I Want» – das zu den meistverkauften Singles aller Zeiten zählt – und «Summer Nights».

Schlagerqueen der USA

Mit Schmusesongs machte sich die Folk-Blondine vor allem in den USA einen Namen. «Let Me Be There» von 1974 war ihr erster US-Hit. Songs wie «On The Banks Of Ohio», «If You Love Me Let Me Know», «I Honestly Love You» und «Have You Never Been Mellow» machten sie dort zur Schlagerqueen.