Darum gehts An der Hochzeitsfeier seines Agenten Jeffrey Azoff in Montecito, Kalifornien, hatten Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) Anfang Januar ihr Liebes-Outing.

Die beiden sind sich offenbar am Set des Filmes «Don’t Worry Darling» nähergekommen.

Jetzt äussert sich Regisseurin Olivia Wilde erstmals auf Instagram zu ihrem neuen Freund und dessen Rolle am Set.

Die Dreharbeiten zum Psychothriller «Don’t Worry Darling» sind offenbar abgeschlossen, denn Regisseurin und Schauspielerin Olivia Wilde (36) verbreitet in einer Serie von Instagram-Posts gerade ganz viel Liebe an alle Mitwirkenden am Set. Unter anderem wendet sie sich in in einem langen Post an Darsteller Harry Styles (26), mit dem sie privat verbandelt sein soll.

Wann sich die US-Amerikanerin und der Brite erstmals kennengelernt haben, ist unklar. Spätestens im Oktober, am Set des gemeinsamen Films, dürften sie jedoch engere Bekanntschaft gemacht haben. Glaubt man den Gerüchten, soll sich die Romanze 2020 am Set entwickelt haben. An der Hochzeitsfeier seines Agenten Jeffrey Azoff in Montecito, Kalifornien, hatten Harry Styles (26) und Olivia Wilde (36) Anfang Januar schliesslich ihr Liebes-Outing: Sie spazierten händchenhaltend zur Party und wurden dabei fotografiert.

Die «Liebeserklärung» auf Instagram

Im neuen Insta-Post, der sich um Harry Styles dreht, betont Wilde zunächst, wie selten es sei, dass männliche Schauspieler sich als Nebendarsteller in Filmen mit Frauen in der Hauptrolle verpflichten liessen. «Die Industrie hat sie so erzogen, dass sie glauben, dies mindere ihre Macht», schreibt Wilde. Harry Styles sei das alles egal. «Er hat es geradezu genossen, der brillianten Florence Pugh das Rampenlicht zu überlassen», so die 36-Jährige.

In den letzen Zeilen zum Schwarzweiss-Post schwärmt Wilde schliesslich: «Er hat jede Szene mit Menschlichkeit durchtränkt». Harry sei bescheiden, anmutig und habe mit seinem Talent und seiner Wärme alle am Set verblüfft.

Olivia Wilde war vor ihrer Romanze mit Harry Styles mit Schauspielkollege Jason Sudeikis (45) liiert. Das Paar war sieben Jahre lang verlobt und hat zwei gemeinsame Kinder, Otis Alexander (6) und Daisy Josephine (4).