Olivier Borer kämpft nach Leihmutterschaft mit Hass

Olivier Borer und sein Mann sind dank einer Leihmutter aus den USA im November Eltern geworden. Mittlerweile ist der kleine Naël Yunus mit seinen überglücklichen Papas daheim angekommen. Doch ihr Familienglück wird von negativen Kommentaren und Reaktionen getrübt, wie der SRF-Sportmoderator in seiner Instagram-Story offenlegt: «Diese blöden Schwuc*****, Lesben und Transen haben das Gefühl, sie können sich ein Kind quasi kaufen. Ein Kind braucht von Natur aus eine Mutter und einen Vater. Schon mal daran gedacht, was diesen armen Kindern in der Schule alles gesagt wird? Führt euer sche*** Leben, aber lasst die Kinder in Ruhe», schreibt eine anonyme Person in einer Mail an den 40-Jährigen.