Olma 2023: Polizei und Veranstalter ziehen positive Bilanz

Am Sonntag geht die 80. Ausgabe der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung zu Ende. Über 330’000 Besucherinnen und Besucher, rund 10’000 mehr als noch 2022, zählte die Olma, die in diesem Jahr vom 12. bis zum 22. Oktober dauerte. «Die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern war über die ganze Messe hinweg hervorragend», sagt Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen bei den Olma Messen St. Gallen.

Gastkanton der diesjährigen Ausgabe der Messe war der Kanton Zürich unter dem Motto «Familie Zürchers Garten». Die Sonderschau des Gastkantons zeigte den Kanton Zürich von seiner sympathischen und blühenden Seite als Gartenschau mit typischen Zürcher Landschaften. «Ein Selfie mit dem originalen Böögg, ein Sprung ins Laubbad oder die Degustation von Produkten der Lebensmittelforschung – der Zürcher Auftritt bot viel zu entdecken», heisst es in einer Medienmitteilung der Olma.

16 Einsätze wegen aggressiver Personen – 13 wegen Auseinandersetzungen

Neben den Veranstalterinnen und Veranstaltern zog auch die St. Galler Stadtpolizei eine Bilanz der Olma. «Gesamthaft wurden weniger Interventionen als in den Jahren vor der Pandemie verzeichnet. Dies, obwohl es insbesondere an den Wochenenden sehr viele Besucherinnen und Besucher hatte», teilt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung mit.