Olma: Daran erkennst du, ob es den Olma-Kühen gut geht

Kuhsignal für Anfänger

Beispielsweise erkennt man ziemlich schnell, ob eine Kuh in den letzten 24 Stunden genug gefressen hat. «Wenn man die Kuh von hinten betrachtet, ist das Verdauungssystem auf der linken Seite. Dort findet man zwischen den Rippen, den Querfortsätzen der Wirbelsäule und dem Hüftbeinhöcker eine dreieckförmige Hungergrube – diese sollte gefüllt sein. Wenn sie leer scheint, dann ist dies ein deutliches Kuhsignal und etwas nicht in Ordnung», erklärt Künzle. Er ist als Kuhsignal-Trainer teilweise an der Olma anzutreffen und erklärt, wie man anhand der Kuhsignale erkennt, dass es den Olma-Kühen gut geht.

Daran erkennst du, dass es den Olma-Kühen gut geht

Kühe sind sensible Tiere und werden an der Olma mit Menschenmassen und Stimmengewirr konfrontiert. Doch das macht ihnen nicht so viel aus, wie manch einer denken mag. «Bei Kühen verhält es sich ähnlich wie bei Menschen. Am ersten Olma-Tag sind sie etwas nervöser, weil noch alles neu ist. Schon am zweiten Tag ist es für sie kein Stress mehr», sagt Künzle. Dass es ihnen gut geht, erkenne man auch, wenn man die Tiere beobachtet.