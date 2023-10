Olma St. Gallen: Das war der erste Messetag

Die Bundesrätin erwähnte in ihrer Rede das Schwein, das an der Olma eine zentrale Rolle einnimmt.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter war der diesjährige Ehrengast an der Messe und hielt zu Beginn eine Eröffnungsrede.

Am Donnerstag begann die 80. Ausgabe der Olma.

Das Schwein spielt dieses Jahr eine besondere Rolle an der Olma.

Die Bundesrätin Karin Keller-Sutter wünscht den Besucherinnen und Besuchern in ihrer Eröffnungsrede eine gute Zeit an der Messe.

Wird dieses Jahr die Bratwurst mit Senf gegessen oder löst die vegane Bratwurst die berühmte Olma-Bratwurst ab? Zürich ist dieses Jahr Gastkanton an der Olma Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Unter dem Motto «Stadt trifft Land» findet die Olma in St. Gallen während elf Tagen statt.

«Fühlen Sie sich sauwohl»

Das Schwein spielt an der Olma eine zentrale Rolle. Das traditionelle Säulirennen ist beispielsweise eine der Hauptattraktionen der Messe. Die Bundesrätin Karin Keller-Sutter setzt mit ihrer Eröffnungsrede den Startschuss für die 80. Olma. Auch in ihrer Rede setzt die Finanzministerin der Schweiz ihren Fokus speziell auf das Schwein.

Sie spricht in der Rede aber auch über ernste Themen wie den Krieg oder die Finanzen. Dabei betont sie, wie wichtig das Agrarwesen der Schweiz, gerade in solch schwierigen Zeiten wie heute, ist. Um jedoch wieder zum Schwein zurückzukommen, beendet die Bundesrätin ihre Rede wie folgt: «Geniessen Sie diese Olma! Fühlen Sie sich gewissermassen: sauwohl.»

Bundesratssäuli «Rösli» hat sich brav verhalten

Zur Tradition der Olma gehört auch, dass jedes Jahr ein Bundesrat oder eine Bundesrätin ein kleines Säuli auf den Armen hält. Während es in den vergangenen Jahren immer mal wieder dazu gekommen ist, dass ein Säuli herumzappelte oder laut zu quietschen begann, verhielt sich das diesjährige Bundesratssäuli «Rösli» verhältnismässig sehr gelassen.

Karin Keller-Sutter stattete auch den Ständen einen Besuch ab. Die neue St. Galler Kantonalbank Halle zu besuchen, stand ebenfalls auf ihrem Programm. So probierte sie beispielsweise den neuen «Appenzellerin»-Käse. Sie nahm auch die als Werbegeschenk verteilte Mütze entgegen und zog sie sofort an.

«Die Olma ist das Highlight des Jahres»

Hauptsächlich interessieren sie Ausstellungen im Bereich der Gastronomie und Haushaltsgeräte. «Ich finde es toll, wie die Leute von weit her kommen, um an der Messe teilzuhaben», so Elena. Toby (26) hingegen scheint weniger begeistert zu sein: «Es ist halt Olma, wie jedes Jahr dasselbe.»