St. Gallen : Olma steht dank zinslosen Darlehen vor Rettung

Das Kantonsparlament will den Olma Messen unter die Arme greifen. Die Genossenschaft, die wegen der Corona-Krise mehrere Messen und Veranstaltungen absagen musste, soll zwei zinslose Darlehen von 8,4 Millionen Franken erhalten.

Auch im St. Galler Kantonsrat, der die Septembersession coronabedingt auf dem Olma-Gelände abhält, erwuchs dem Hilfspaket für die Olma Messen kein Widerstand. Der Rat trat am Montag in erster Lesung auf die Vorlage ein. Die zweite Lesung ist für Dienstag vorgesehen.

Unterstützung der Bevölkerung

Nach Bekanntwerden der Absage der beliebten Messe in der Ostschweiz posteten einige User auf Social Media enttäuschte Statements. Nicht nur in der Ostschweiz war die Trauer gross, sondern auch in anderen Regionen der Schweiz. Eine Frau schrieb auf Twitter: «Keine Olma dieses Jahr. Bleib ich halt in Bern. Und weine.» Es kursierte gar eine Todesanzeige für die Olma auf Social Media.