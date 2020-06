St. Gallen

«Die geliebte Olma ist nicht einfach verstorben, sie wurde uns genommen»

In den sozialen Medien kursiert nach der Absage der diesjährigen Olma eine Todesanzeige für die Messe. Die Rede ist von unendlicher Traurigkeit und einem Verschwinden durch die Hintertür.

Nach Bekanntwerden der Absage der beliebten Messe in der Ostschweiz posteten einige User in den sozialen Medien enttäuschte Statements. Nicht nur in der Ostschweiz war die Trauer gross, sondern auch in anderen Regionen der Schweiz. Eine Frau schrieb auf Twitter: «Keine Olma dieses Jahr. Bleib ich halt in Bern. Und weine.» Nun kursiert gar eine Todesanzeige für die Olma in den sozialen Medien.