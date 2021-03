England schlägt Albanien : Olmo rettet Spanien in der 93. Minute vor Quali-Fehlstart

Spanien verhindert gegen Georgien in der Nachspielzeit den nächsten Ausrutscher. Klarere Siege feiern Frankreich und England.

England gewinnt in Albanien mit 2:0.

Erst in der 93. Minute gelingt Olmo der Siegestreffer.

Gruppe C: Bulgarien – Italien 20.45 Uhr

¡Dios mío! Schon zum Auftakt liessen die hochdekorierten Spanier gegen Griechenland zwei Zähler liegen. Und auch gegen Georgien liegt La Roja zur Pause hinten. Kwarazchelia hatte Georgien überraschend in Front geschossen (44. Minute). Nach dem Ausgleich durch ManCity-Mann Torres (56.) rennt Spanien trotz fast 80 Prozent Ballbesitz vergeblich an – bis zur 93. Minuten. Leipzigs Olmo verhindert mit seinem Tor zum 2:1 den kompletten Quali-Fehlstart des Europameisters von 2012.

Weltmeister Frankreich müht sich auswärts in Nur-Sultan zu einem 2:0-Erfolg. Barcelonas Dembélé gelingt nach 20 Minuten das erste Tor, das zweite schiessen die Kasachen kurz vor der Pause mit einem Eigentor gleich selber. Und Superstar Mbappé? Der PSG-Angreifer verschiesst eine Viertelstunde vor Schluss einen Penalty – den ersten seit knapp zwei Jahren.

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Gegen ein komplett überfordertes Moldawien feiert Dänemark ein Schützenfest. Schon zur Pause stehts 5:0 für die Skandinavier, bei denen Dolberg und Damsgaard doppelt treffen.

Beim Kantersieg zum Auftakt gegen San Marino (5:0) liess Gareth Southgate noch eine B-Elf auflaufen. In Albanien setzt der Trainer der Three Lions aber auf seine Stammkräfte. Trotzdem dauert es bis zur 38. Minute, ehe Captain Harry Kane die Engländer in Führung bringt. Auch beim zweiten Treffer durch Mount (63.) hat der Tottenham-Stürmer seine Füsse im Spiel.