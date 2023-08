Solothurner Konkursamt verkauft uranhaltiges Gas

In dieser Liegenschaft war die Oltener Firma Nuexco Exchange AG tätig, bevor sie 1996 in Konkurs ging.

Damit kommt nun der vom Konkursamt nicht genannte, einzige Bieter für 19,3 Millionen US-Dollar (rund 17 Millionen Franken) zum Zug. Angeboten wurden 20’794,402 Kilogramm angereichertes Uranhexafluorid, das in 14 Zylindern auf dem Areal der französischen Nuklearanlage in Tricastin bei Avignon gelagert ist. Dieses gehört nun dem unbekannten Käufer.

Gas wird für Uran-Anreicherung verwendet

Dahinter steht ein amerikanischer Uranhändler, der pleiteging

Die 14 Zylinder Uranhexafluorid gehörten zur Konkursmasse der Firma Nuexco Exchange AG, die ihren Sitz in Olten hatte und bereits 1996 in Konkurs gegangen ist.

Hinter der Nuexco Exchange AG stand der US-amerikanische Uranhändler Oren Lee Benton, der selbst pleiteging. Er handelte mit Staaten wie Russland, China oder Grossbritannien mit Uran, das für Atomkraftwerke im Westen verwendet wurde. Er hatte sich in den 80er- und 90er-Jahren ein Nuklear-Imperium mit dreissig Firmen aufgebaut, das weltweit 1500 Angestellte beschäftigte. Dann geriet er in eine Schuldenspirale – US-Medien nannten es eine «finanzielle Kernschmelze».

Er hatte Millionen-Schulden bei drei Schweizer Kernkraftwerken

Insgesamt wurden seine Schulden auf eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Benton starb im Jahr 2006 an Krebs. In Olten hatte er noch eine zweite Uran-Firma betrieben, die Global Nuclear Services and Supply GNSS Ltd., in welcher der russische Atom-Vizeminister Egorov den Verwaltungsrat präsidierte. Im Verwaltungsrat der GNSS sass mit dem ehemaligen FDP-Nationalrat Rudolf Steiner auch ein Solothurner Politiker.