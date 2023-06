Olten: Anklage wegen Attacke auf Mädchen (14)

November 2020: Die Polizei trifft am Tatort ein in der Nähe eines Vita Parcours ein.

So soll er am Morgen desselben Tages eine Frau im Wald verfolgt haben, mit der Absicht, sie zu töten.

Er verletzte es mit einem Messer schwer und verging sich sexuell an ihr.

Am 29. November fand im Bannwald bei Olten eine Person ein verletztes Mädchen . Es war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Die Jugendliche war mit einem Messer schwer verletzt worden, zudem Opfer eines Sexualdelikts. Noch am gleichen Tag konnte der mutmassliche Täter festgenommen werden.

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, ist die Strafuntersuchung nun abgeschlossen. Es wird Anklage gegen den heute 39-jährigen Schweizer erhoben. Und zwar wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und wegen versuchter Vergewaltigung in vier Fällen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann für weitere, bisher ungeklärt Sexualdelikte in der Region Olten verantwortlich sein dürfte.