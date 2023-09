Olten: Mann stirbt in Mehrfamilienhaus – Ermittlungen laufen

In Olten wurde in der Nacht auf Samstag ein Mann in einem Mehrfamilienhaus leblos aufgefunden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zu den Umständen und der Todesursache aufgenommen, wie die Kapo Solothurn mitteilt.

Keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt

In der Nacht auf Samstag wurde demnach der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Unterführungsstrasse in Olten eine männliche Person schwer verletzt sei.



Der 32-jährige Schweizer sei kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte seinen Verletzungen erlegen. Gemäss aktuellem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor.