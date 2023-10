Olten: Fünftliga-Partie endet mit Handgemenge

Die Fussball-Hinrunde ist noch in vollem Gange, doch schon jetzt ist klar: Den Fairplay-Preis für die laufende Saison können die US Oltenese und der FC Azzurri Niedergösgen vergessen. In der 84. Spielminute musste das Fünftliga-Derby zwischen den beiden italienisch geprägten Clubs, das am Sonntagnachmittag im Oltner Kleinholz ausgetragen wurde, abgebrochen werden. Ganze fünf Rote Karten verteilte der Schiedsrichter, drei gegen Oltenese und zwei gegen Azzurri.