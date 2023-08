Olten SO: «Über 200 Polizisten» – Grosseinsatz in Industrie im Gang 

An der Haslistrasse in Olten läuft seit Freitagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz unter der Leitung der Kantonspolizei Zürich, wie « 32 Today » berichtet. In der betreffenden Liegenschaft sind unter anderem der Scorpion Club und das Login Berufsbildungszentrum untergebracht. Neben den Polizeikräften soll auch die Staatsanwaltschaft vor Ort sein.

«Mir wurden Bilder von den Tätern gezeigt»

Wie ein Zeuge gegenüber TeleM1 sagte, begann der Einsatz etwa um vier Uhr morgens. Er sei am Jassen gewesen, als wohl «über 200 Polizisten» das Gebäude gestürmt hätten. «Wie im Krieg» sei das gewesen, meint er. Obschon er nicht in die Sache involviert gewesen sei, habe ihn die Polizei während mehrerer Stunden befragt.

«Mir wurden Bilder von den Tätern gezeigt. Diese drei Täter haben in Zürich anscheinend jemanden entführt. Die Polizei geht wohl davon aus, dass diese Person ermordet wurde», berichtet ein weiterer Zeuge. Offenbar nehmen die Ermittler an, dass sich die Personen in der Oltner Industrie aufhalten respektive aufhielten. Gemäss Aussage des Zeugen haben die Polizisten in mehreren Gebäuden auf mehreren Stockwerken Türen eingeschlagen: «Es ist grob.»