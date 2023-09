Solothurn: 61-Jährige wegen Mord mit Hammer vor Gericht

Gestern stand ein 61-Jähriger in Solothurn vor dem Obergericht: In einer Oktobernacht des Jahres 2015 soll der Beschuldigte fünfmal mit einem stumpfen Gegenstand auf den Schädel seines Opfers eingeschlagen haben, so die Anklage. Die Leiche des Mannes wurde erst Wochen später in seiner Wohnung in Olten gefunden. Opfer und Täter kannten sich, denn das Opfer hatte offenbar Drogen für den mutmasslichen Täter verkauft.