Olten: Marmor-Skulptur massiv beschädigt

Unbekannte beschädigten eine Marmor-Skulptur in der Ziegelackerstrasse in Olten SO.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte an der Ziegelackerstrasse in Olten SO eine Skulptur massiv beschädigt, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Eine von drei weissen Skulpturen aus Marmor wurde umgestossen, wobei sie in mehrere Stücke zerbrach.