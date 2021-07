Olten Ausflugstipp - Diese Stadt weiss, wie Sommer geht

Oltens grösste Herausforderung meistern

Am Bahnhof angekommen, schnüren wir unsere Trekkingschuhe gut, denn es geht auf der Via Gottardo , der Aare entlang, flussaufwärts. Die Stadt hinter uns lassend, biegen wir erst nach dem Restaurant Höfli rechts ab, um uns einer Herausforderung zu stellen. Im Schatten des Waldes geht es Tritt für Tritt die 1150 Treppenstufen des 1’000er-Stägli hoch.

Auf dem ausgeschilderten Weg gehts runter, über die Brücke nach Aarburg. Dort beim Schwimmbad am Fährweg, steigen wir in die Aare und lassen uns rund 40 Minuten ins Strandbad Olten treiben. Und wer noch nicht genug abgekühlt ist, schlendert in die Altstadt und gönnt sich in der Gelateria Olten eine «Kalte Lust». Den Tag lassen wir im Aarebistro, beim einem lokalen Drei Tannen Bier ausklingen und hüpfen später in ein kuschliges Bett des Bed and Breakfast 17.