Olympiaathletin lutscht mit 29 noch an ihrem Daumen und will nicht aufhören

Olympia-Bobfahrerin : Mica Moore lutscht mit 29 noch am Daumen – ihr Gebiss ist deformiert

Die britische Bob-Athletin Mica Moore ist 29 Jahre alt, aber sie kann es sich nicht abgewöhnen, am Daumen zu lutschen. Nicht nur das, sie steht auch zu ihrer Angewohnheit und berichtet auf Tiktok offen darüber. Warum sie sich das nicht abgewöhnt? «Ich meine, ich könnte, aber warum sollte ich das wollen?», fragt sie in einem Video. Sie sei «glücklich, gesund und selbstsicher, was ihr Äusseres angeht». Und weiter: «Das fühlt sich so gut an, wenn ich mich in mein Bett einkuschle.» Sie nuckelt aber auch, wenn sie Auto fährt, wenn sie am Laptop arbeitet oder TV schaut – das Nuckeln gebe ihr Komfort, sagt sie.