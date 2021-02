Japan : Olympia-Chef Yoshiro Mori tritt nach Sexismus-Vorwürfen zurück

Der Chef des Organisations-Komitees für die olympischen Sommerspiele in Tokio tritt zurück. Er hatte sich sexistisch über Frauen geäussert.

Der Chef des Tokioter Olympischen Organisationskomitees, Yoshiro Mori, ist angesichts Kritik an als sexistisch eingestuften Äusserungen zurückgetreten. Das teilte der 83-jährige frühere Ministerpräsident am Freitag mit. «Von heute an werde ich von der Position des Präsidenten (des Organisationskomitees) zurücktreten», sagte er bei der Eröffnung einer Vorstandssitzung des Komitees. Es wurde erwartet, dass noch am selben Tag die Nachfolge geklärt wird.