Beat Feuz: «Olympia hat für mich nicht die gleiche Priorität wie Wengen»

Beat Feuz kämpft um Olympia-Gold. Für ihn ist der Sieg an Olympischen Spielen zwar ein Traum, aber die Rennen in Kitzbühel und Wengen haben einen grösseren Stellenwert.

In Kitzbühel triumphierte Beat Feuz vor Olympia. SRF

Darum gehts Beat Feuz will Olympiasieger werden.

Sollte es allerdings nicht klappen, wäre die Enttäuschung wohl kleiner.

Vor den Spielen tankte Feuz Kraft bei seiner Familie.

In der Nacht auf Sonntag (vier Uhr Schweizer Zeit, wir tickern live) findet aus Schweizer Sicht der erste Höhepunkt der Olympischen Winterspiele in Peking statt: Die Skistars kämpfen in der Abfahrt um den Olympiasieg. Das Schweizer Team besteht aus Stefan Rogentin, Niels Hintermann, Marco Odermatt und Beat Feuz. Während es für Rogentin, Hintermann und Odermatt die ersten Olympischen Spiele sind, nimmt Beat Feuz zum dritten Mal teil. Wie der Routinier sagt, ist es schwierig, dass bei den Bedingungen olympische Stimmung aufkommt. «Es ist sehr abgeschottet, man ist oft alleine.» Feuz vergleicht die aktuellen Spiele mit den Rennen im Weltcup.

In der Abfahrt vor vier Jahren wurde er Dritter, im Super-G holte er Silber. Nun will er den Olympiasieg. Allerdings: Für Feuz hat Olympia nicht den höchsten Stellenwert, wie er sagt: «Olympia hat für mich nicht die gleiche Priorität wie Wengen oder Kitzbühel.» Allerdings meint Feuz ebenfalls: «Ein Olympiasieg ist der Traum von jedem.»

«Es gibt nicht viel Schöneres»

Für den 34-Jährigen gilt also trotzdem die Devise Attacke. «Ich will attackieren. Das liegt auch in meinem Naturell. Natürlich will ich versuchen, Olympiasieger zu werden», so Feuz . Für den weltbesten Abfahrer der vergangenen Jahre werden viele Faktoren in Peking den Unterschied machen. Er habe aber schon oft gezeigt, dass er auf den Tag X bereit ist.

Die Strecke selber gefällt Feuz : «Die Piste selber, der Schnee, die Streckenführung. Da gibt es nicht viel Schöneres. Es ist immer schön, neue Abfahrten zu sehen.» Allerdings sagt er auch, dass er in Peking auf seinen Routinier-Bonus verzichten muss. Normalerweise würde er an die Rennen reisen und keine Energie verschwenden mit Gedanken daran, wie was funktioniert. Hier muss er sich zuerst auf alles einstellen.

Im Vergleich zu seinen Teamkollegen reiste Feuz zwei Tage später ab. Grund dafür: das Familienglück. Vor dem Abflug nach China tankte er noch extra Kraft bei seiner Partnerin Katrin und den gemeinsamen Kindern. «Es ist nicht schön, um die halbe Welt zu fliegen, nach so einem Ereignis. Ich wollte jede Sekunde geniessen und habe die Zeit sehr genossen», sagt der 34-Jährige.

Odermatt schraubt Erwartungen runter

Bei der Abfahrt steht natürlich nicht nur Beat Feuz im Rampenlicht. Saisondominator Marco Odermatt sollte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Nach den Rennen in Kitzbühel verbrachte er ein paar Tage zu Hause in der Schweiz. «Da konnte ich mich ausruhen», so Odermatt. Die Reise nach China sei ohne Probleme verlaufen und auch nicht kräftezehrend gewesen.

Odermatt, der in diesem Winter in zahlreichen Rennen bereits auf dem Podest stand, schraubt die Erwartungen aber herunter. «Ich sehe mich nicht als Top-Favorit, überhaupt nicht. Es sind noch zu viele Faktoren unsicher. Ich will einfach angreifen und mein Bestes geben.» In den beiden Trainings zeigte er wohl noch nicht sein volles Potenzial. Gleich zwei Mal klassierte er sich ausserhalb der Top 30.

Probleme mit dem Wind

Während die Schweizer Athleten für die Abfahrts-Strecke viel Lob übrig haben, macht ihnen der Wind in Yanqing zu schaffen. Auch im zweiten Abfahrtstraining werden die Resultate durch heftige Böen verzerrt: Während einige Fahrer mit Gegenwind zu kämpfen haben, werden andere praktisch ins Ziel gewindet. «Der Wind war ein Problem», klagt Beat Feuz, der die zehntschnellste Zeit ablieferte, gegenüber SRF. Es sei ziemlich wild gewesen. Sechs Zehntel verliert der Schangnauer auf die Bestzeit des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde.

Marco Odermatt handelte sich sogar über zwei Sekunden Rückstand ein. Der Führende des Gesamtweltcups wird wie folgt auf «Blick» zitiert: «Ich habe nach dem ersten Training das Set-Up umgestellt und hatte eigentlich das Gefühl, dass die Fahrt in Ordnung war.» Der ratlose Odermatt befürchtet, dass am Sonntag genau gleiche Bedingungen herrschen werden. Schnellster Schweizer war im zweiten Test Niels Hintermann. Der Zürcher fuhr die fünftschnellste Zeit. «Es ist wirklich schwierig», äussert Hintermann gegenüber SRF seine Sorgen, «aufgrund des Windes sind die Trainingsresultate kaum aussagekräftig.» Es sei praktisch unmöglich, die Leistungen der Fahrer einzustufen, weil schon innert 100 Metern der Wind komplett wechseln könne. Hintermann weiter: «Ich habe vor lauter Gegenwind mein Gesicht nicht mehr gespürt.»

Am Samstag (vier Uhr morgens) können sich die Schweizer Speed-Cracks im Abschlusstraining noch einmal auf die Bedingungen einstellen.

1 / 6 Beat Feuz im Olympia-Dress der Schweizer Skistars. AFP Am Sonntag kämpft Feuz um die Medaillen. AFP Dies tut er zusammen mit … freshfocus

«Familie war aus dem Häuschen» Neben den vier bekannten Abfahrern schaffte es auch Yannick Chabloz nach Peking. Für ihn kam die Nomination aber durchaus überraschend, da er die Olympia-Limite eigentlich nicht geschafft hatte. Der 22-Jährige soll im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026 viel Erfahrung sammeln. «Das es dieses Jahr geklappt hat, war sehr unerwartet», so Chabloz. Das Skitalent ergänzt: «Ich habe auch Mühe, das zu realisieren. Ich probiere so viele Erfahrungen zu sammeln wie möglich.» Die Familie freute sich für Chabloz besonders: «Meine Familie weiss, dass Olympia schon immer ein Traum von mir war. Die waren auch komplett aus dem Häuschen. Es kam einfach so unerwartet.» In der Tat: Chabloz wurde erst am letzten möglichen Nominationstag über seine Reise nach Peking informiert. «Mein Trainer rief mich an und sagte, dass ich mit ihm nach Peking reisen werde. Ich konnte es eigentlich nicht glauben.» Yannick Chabloz soll in Peking viel Erfahrung sammeln. Getty Images