Red Bull Superskicross – Olympia-Helden erwartet Mega-Kurs – ist das der heisseste Skicross aller Zeiten?

Am Samstag findet in Andermatt ein grosser Skicross-Event statt. Alle grossen Stars des Sports sind im Einsatz.

Darum gehts Am Samstag findet in Andermatt ein Skicross-Event statt.

Die grössten Stars werden sich beim Red Bull Superskicross duellieren.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking verzückten Fanny Smith, Alex Fiva und Ryan Regez die Schweizer Skicross-Fans. Am Ende gab es Bronze, Silber und Gold für das Schweizer Team. Seit vergangenem Wochenende ist die Weltcup-Saison mittlerweile beendet, doch ein Höhepunkt steht noch an.

Am Samstag treffen sich die besten Skicrosser der Welt in Andermatt auf dem Gemsstock zum Red Bull Superskicross. Ein Superskicross in einer Sportart, die ja bereits im ursprünglichen Format spektakulär ist? In der Tat: Den Zuschauerinnen und Zuschauern in Andermatt wird am Samstag eine Show geliefert.

Zwei Linien, ein Spektakel

Es ist zum zweiten Mal, dass der Event durchgeführt wird. Der grösste Unterschied im Vergleich zu normalen Weltcup-Rennen: Es gibt zwar nur einen Kurs, aber zwei verschiedene Linien. Die Stars dürfen sich also selbst die Route aussuchen. Das Rennen hat es auch dank den Hindernissen in sich. Egal, ob Tunnel oder Mega-Sprünge – alles ist dabei.

Durch die beiden Linien kann es auch sein, dass man den Kontrahenten oder die Kontrahentin plötzlich überspringt und so sieht, wo sich der Gegner oder die Gegnerin befindet. Skicross-Star Fanny Smith meinte nach der letzten Austragung: «Dieser Event ist auf einem anderen Level! So etwas hat man vorher noch nie gesehen.»

20 Minuten berichtet live Um 12.30 Uhr findet am 26. März in Andermatt der Final statt. Für den Event wird kein Ticket benötigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das Rennen entlang der Piste verfolgen. Auf 20 Minuten werden wir ausserdem im Liveticker und Stream über den Anlass berichten. Die Trials vom Freitag gibt es bereits auf Red Bull TV zu sehen.

16 Männer und acht Frauen sind beim Red Bull Superskicross in Andermatt am Start. Für sie alle gilt (recht einfach): Wer es als Erstes vom Start ins Ziel schafft, gewinnt. Jeweils vier Athletinnen und Athleten gehen zeitgleich an den Start, bei den Herren wird mit den Viertel-, bei den Damen mit den Halbfinals gestartet. Die jeweils zwei Besten qualifizieren sich für die nächste Runde, so lange, bis die vier Finalistinnen und Finalisten feststehen.