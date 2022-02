Bing Dwen Dwen  - Olympia-Maskottchen sorgt für Wartezeiten, Haftstrafen und Ferien-Abbrüche 

Auch die Verkäufe der Plüschtierversion von Dwen Dwen gehen durch die Decke. Wer ihn in einem Laden kaufen will, braucht beinahe ein Wunder und sicher sehr viel Geduld. In den meisten Geschäften in China ist Bing Dwen Dwen nämlich ausverkauft. Schon seit längerem auch im Mediencenter der Journalisten. Trotzdem: Die Wartezeit vor dem Souvenirshop beträgt oftmals mehr als eine Stunde. Denn es gibt ja immerhin noch Pin-Nadeln von Bing Dwen Dwen. Irgendwas muss man ja als Erinnerung nach Hause nehmen.