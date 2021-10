Die Ostschweizerin macht Schluss – Olympia-Medaillengewinnerin Giulia Steingruber tritt mit 27 Jahren zurück

Trotz Muskelfaserriss im linken Oberschenkel holte die Schweizer Kunstturnerin Giulia Steingruber Gold im Sprung an der Heim-EM in Basel. SRF

Die Schweizer Kunstturn-Szene der Frauen verliert ihr Aushängeschild: Giulia Steingruber tritt nach ihren dritten Olympischen Sommerspielen in Tokio per Ende Jahr vom Spitzensport zurück. Für die 27-jährige Gossauerin war der Rücktritt der logische Schritt nach den Heim-Europameisterschaften in Basel und den Olympischen Sommerspielen: «Jetzt fühlt es sich richtig an, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen», sagt Steingruber.

Die Ostschweizerin blickt auf eine aussergewöhnliche Karriere zurück. Insgesamt nahm sie an acht Europa-, sieben Weltmeisterschaften und an drei Olympischen Sommerspielen in London, Rio de Janeiro und Tokio teil. Dabei erturnte sich die Kunstturnerin zwölf Medaillen: So gewann Steingruber an der EM 2013 in Moskau erstmals Gold am Sprung und konnte diesen Titel ein Jahr später an der EM in Sofia verteidigen. «Die Nationalhymne bei der Siegerehrung zu hören, ergibt Hühnerhaut! Dies nur für mich und meine Bestleistungen, das erfüllte mich mit Stolz», sagt Steingruber.

Rio als Karriere-Highlight

Im darauffolgenden Jahr gewann die Team-Leaderin der Schweizer Kunstturn-Nationalmannschaft in Montpellier gleich einen gesamten Medaillensatz – angeführt von der Goldmedaille im Mehrkampf. Damit nicht genug: An der Heim-EM in Bern 2016 und in Basel 2021 triumphierte sie mit ihrer Goldmedaille am Sprung. «Es war eine grosse Ehre, mein Land an der Heim-EM repräsentieren zu dürfen. Ein nie erwarteter Mehrkampf-Europameistertitel für das Schweizer Frauenkunstturnen nach Hause zu bringen, war einfach unfassbar», fügt Steingruber an.

Gekrönt wurde die Karriere der Ostschweizerin mit der Bronze-Medaille an den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016. Nachdem sie die Schweizer Delegation an der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin angeführt hatte, sicherte sich die Schweizerin Bronze am Sprung und ein Olympisches Diplom mit dem achten Rang im Bodenfinal. Mit dieser herausragenden Leistung erfüllte sich die Ostschweizerin denn auch einen Kindheitstraum: «Rio hat sich tief in meinem Herzen verankert», blickt sie zurück.

1 / 3 Giulia Steingruber zieht mit 27 Jahren einen Schlussstrich. freshfocus So kennt man Steingruber, wie sie sich beim Sprung, ihrem stärksten Gerät, mehrfach um die eigene Achse dreht. AFP Die Ostschweizerin will sich nun auf ihre akademische Karriere konzentrieren.

Nun tritt Steingruber vom Spitzensport zurück. Die Kunstturnerin möchte ihren Fokus in Zukunft auf Ihr Privatleben richten: «Glücklich, zufrieden und neugierig gehe ich einen Schritt weiter in meinem Leben.»