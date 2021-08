Annika Schleu wird nach Olympia-Eklat von Tierschutzbund angezeigt

Nach den Vorkommnissen an Olympia hat der Deutsche Tierschutzbund Strafanzeige gegen Schleu und Raisner gestellt.

Der Deutsche Tierschutzbund hat nach dem Eklat bei den Olympischen Spielen Strafanzeige gegen die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner gestellt. Wie die Organisation am Freitag mitteilte, wirft sie Schleu aufgrund der Ereignisse beim Reitwettbewerb Tierquälerei vor und Raisner Beihilfe zur Tierquälerei.

Das Schleu zugeloste Pferd (Saint Boy) hatte im Parcours in Tokio verweigert, Raisner hatte die weinende Berlinerin mit den Worten «Hau mal richtig drauf!» zum Einsatz der Gerte aufgefordert. In einem leistungsorientierten Wettkampf zwischen Menschen hätten Tiere nichts zu suchen, sagte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder. Die Anzeige diene auch der grundsätzlichen Klärung dieses Problems. Schleu habe in anschliessenden Interviews Einsicht vermissen lassen, kritisierte der Tierschutzbund.