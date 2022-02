Empfang in Zürich – Olympia-Sieger Beat Feuz ist zurück in der Schweiz

«Die Feuz-Emotionen haben mich überrascht», so Werder. Feuz habe vor den Olympischen Winterspielen immer tief gestapelt und erklärt, dass ein Sieg in Wengen oder Kitzbühel mehr Wert sei für ihn. «Nun wird es für ihn weitergehen, sobald die Speed-Disziplinen wieder starten – es geht für ihm um die nächste Kristallkugel in der Abfahrt», so Werder.