Olympia-Stricker Tom Daley hat jetzt eine eigene Kollektion

Vor wenigen Monaten sass der britische Turmspringer Tom Daley an den Olympischen Sommerspielen in Tokyo strickend am Beckenrand und wurde so zum Internet-Meme. Jetzt kannst du selbst eines seiner Designs ergattern. Der 27-jährige Sportler lädt jetzt mit seiner eigenen Strick-Kollektion alle dazu ein, bei seinem Hobby mitzumachen.

Strickend am Beckenrand lernte die Welt Tom Daley kennen. imago images/AFLOSPORT

Strickspass für Zuhause

«Stricken ist für mich zu einem Weg geworden, Ruhe und Achtsamkeit zu finden und Stress abzubauen. Ich liebe es!», sagt der Athlet über sein Hobby. Jetzt will Tom Daley seine Leidenschaft für die Handarbeit mit anderen teilen. Dazu hat er das Projekt «Made with Love» gegründet.

Auf der dazugehörigen Website bietet der Sportler 15 Kits zum Stricken und eines zum Häkeln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. «Mit den Kits will ich Menschen dazu ermutigen, mit dem Stricken anzufangen. Lerne die Basics, habe Spass und verliebe dich», sagt der Schwimmer selbst auf Instagram.

Von der kuscheligen Decke bis hin zum angesagten Pullunder bietet der Brite mit allerlei Strickmuster an und liefert auch gleich die passende Menge an Wolle dazu. «Die Merinowolle stammt von Herden glücklicher Schafe, die nicht gemolken werden, und wird in Yorkshire, Grossbritannien, hergestellt», so der Sportler.

Ready-to-Wear-Kollektion für Strickfaule

Auch an die Menschen mit zwei linken Händen hat Tom Daley gedacht: Um das Angebot abzurunden, gibt es vom Athleten auch eine Ready-to-Wear-Kollektion mit Pullovern, Shirts und Tote-Bags.

