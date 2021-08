Dieses Mal der erste Platz - Olympia-Zweite Sina Frei sichert sich an der Mountainbike-WM Gold

An den Olympischen Spielen in Tokio hatte Sina Frei Jolanda Neff noch den Vortritt lassen müssen. An der WM in Val di Sole holte sich Frei aber den Titel. Und es war knapp. Die 24-Jährige sicherte sich den Titel erst im Schlussspurt – genauer gesagt im Foto-Finish. Sie bezwang die Britin Evie Richards ganz knapp. Bronze holte sich die Französin Pauline Ferrand-Prévot.