Roman Kostomarow kann wieder mit seiner Frau sprechen

Wie «woman.ru» berichtet, schleicht sich die 38-Jährige mit einem Trick zum Olympiasieger von 2006, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen und die Zeit in Ruhe mit Kostomarow verbringen zu können. So zieht sich Domnina ein Krankenpflegerinnen-Outfit an. Überhaupt weicht sie nicht von der Seite Kostomarows, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Füsse und Teile der Hände amputiert

Als der Olympiasieger am 8. Februar Geburtstag hatte, postete Domnina eine Liebeserklärung auf Insta. «Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte», schrieb sie, die weiter an den Kampfgeist ihres Mannes appellierte: «Alles Gute zum Geburtstag, mein Held, mein Stärkster, mein Liebling, mein Champion in allem!»