Olympiasieger Nevin Galmarini beendet seine Karriere

In Kloten präsentierte er den Fans stolz seine Goldmedaille.

2018 wurde der Bündner in Pyeongchang Olympiasieger.

Er blicke mit viel Stolz auf seine vergangenen Jahre zurück, so Galmarini.

Der Bündner wurde 2018 in Pyeongchang Olympiasieger.

2018 wurde der Bündner Nevin Galmarini Olympiasieger in Pyeongchang. Es war der grösste Erfolg in der Karriere des Schweizer Alpin-Snowboarders. Bereits vier Jahre zuvor in Sotschi hatte Galmarini eine Medaille gewonnen, damals war es noch Silber im Parallel-Riesenslalom geworden.