Belinda Bencic fliegt beim US Open als letzte Schweizerin raus

Beim US Open ist Belinda Bencic als letzte Schweizerin beim US Open gescheitert. Superstar Rafael Nadal steht derweil bei den Männern nach einem problemlosen Sieg im Achtelfinal.

USA TODAY Sports
AFP
USA TODAY Sports

Als letzte Schweizerin schied Olympiasiegerin Belinda Bencic beim US Open aus. In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) verlor die als Nummer 13 gesetzte Schweizerin in Runde 3 gegen die Nummer 22 Karolina Pliskova aus Tschechien mit 7:5, 4:6, 3:6.

Die Niederlage war bitter, da sich Bencic zu Beginn der Partie immer wieder aus heiklen Situationen befreien konnte. Zudem führte die 25-Jährige zwischenzeitlich mit Satz und Break, verlor im Anschluss jedoch die wichtigen Punkte – weshalb die Niederlage am Ende auch verdient war.

Wegen der Pleite gegen die ehemalige Weltranglistenerste und US-Open-Finalistin von 2016 hat der Schweizer Tennis-Star nun definitiv verpasst, 2022 einen Grand-Slam-Titel zu holen. Nach dem Spiel meinte die 25-Jährige gegenüber dem SRF: «Ich muss im mentalen Bereich besser werden.»

Nadal gewinnt

Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat derweil problemlos den Achtelfinal des US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0, 6:1 und 7:5 durch. Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasguet, der in seiner Karriere immerhin schon 15 Profiturniere gewann.

In der Runde der besten 16 wartet auf Nadal eine vermutlich schwerere Aufgabe. Am Montag trifft der 36-Jährige auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der in der dritten Runde gegen den an Nummer 14 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 gewann.