Olympiasiegerin im Fussball-Fieber – Belinda Bencic jubelt Real und Roma zu 

«Stimmung war unreal»

Bencic bereitet sich in Italiens Hauptstadt zurzeit auf ihren Auftritt beim WTA-1000er-Turnier vor, nachdem sie in Madrid zuletzt im Achtelfinal an der Tunesierin Ons Jabeur (WTA 10) hängen blieb. Das Sandplatzturnier in Rom ist die letzte Bewährungsprobe für die Schweizerin, bevor sie danach in Paris beim French Open antreten wird.