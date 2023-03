Mit 35 Jahren : Olympiasiegerin Patrizia Kummer beendet Ende der Saison die Karriere

Patrizia Kummer prägte den Snowboardsport in der Schweiz. Nun sieht die 35-jährige Walliserin nach insgesamt drei Olympia- und neun WM-Teilnahmen den Zeitpunkt gekommen, um ihre Karriere zu beenden. In einer Mitteilung von Swiss-Ski heisst es: «Ich habe bereits vor zwei Jahren gewusst, dass für mich nach dieser Saison Schluss sein wird, entsprechend habe ich mich seither von den verschiedenen Weltcup-Stationen verabschiedet. Für mich ist jetzt der ideale Moment, um meine lange Reise als Snowboarderin zu beenden.» Bis zum Karriereende stehen noch zwei Rennen auf dem Programm.

Mit vier Medaillen an Grossanlässen, darunter Gold an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi im Parallel-Riesenslalom, ist Patrizia Kummer die erfolgreichste Schweizer Snowboarderin seit der Aufnahme von Snowboard als Sportart bei Swiss-Ski (2004). Ihren erfolgreichsten Winter erlebte die Walliserin 2013/14, als sie neben dem Olympiasieg auch die Weltcup-Gesamtwertung sowie die beiden Weltcup-Wertungen in den Disziplinen Parallel-Riesenslalom (PGS) und Parallel-Slalom (PSL) für sich entscheiden konnte. Alle drei Kristallkugeln in einer Saison zu gewinnen, hat vor ihr keine Alpin-Snowboarderin geschafft – und nach ihr bis dato auch nicht.