Olympiasiegerin Suzanne Schulting wird Rücken aufgeschlitzt

Es ist noch nicht lange her, dass Eishockey-Profi Adam Johnson (29) bei einem Spiel in England schwer am Hals verletzt wurde und im Spital seinen Verletzungen erlag. Nun folgt die nächste üble Nachricht vom Eis – jedoch nicht vom Eishockey. So wurde der niederländischen Shorttrackerin Suzanne Schulting der Rücken aufgeschlitzt.