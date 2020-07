Neuer Investor

Olympique Marseille will sich Zidane und Ronaldo schnappen

Geschäftsmann Mohamed Ayachi Ajroudi steigt beim französischen Club offenbar bald als Investor ein. Im Gepäck

hat er nicht nur viel Geld, sondern auch Fabel-Ideen.

Mohamed Ayachi Ajroudi möchte das Duo gemeinsam in Südfrankreich sehen.

In einem Interview mit «Le Figaro» sagte er: «Ein neuer Trainer? Der aktuelle (André Villas-Boas, Anm. d. Red.) ist sehr gut. Aber was gäbe es Besseres, als einen Jungen von hier zurückzubringen? Zinédine Zidane? Die Zukunft wird es zeigen.» Der aktuelle Real-Coach wuchs in der südfranzösischen Metropole Marseille auf.