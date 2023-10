Olympische Spiele 2028: Boxen nein, dafür gibt diese Sportart nach 128 Jahren das Comeback

Boxen ist weiter nicht Teil des olympischen Programms der Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees entschied am Freitag in Mumbai, den skandalgeplagten Sport vorerst nicht für die Spiele in fünf Jahren zu berücksichtigen. Hintergrund ist der anhaltende Streit mit der vom IOK wegen Korruption und Wettbewerbsverzerrung ausgeschlossenen International Boxing Association (Iba). Boxen ist daher derzeit ohne olympischen Verband.