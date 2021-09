Peking 2022 : Olympische Winterspiele finden ohne ausländische Zuschauer statt

Das Olympische Komitee hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass keine ausländischen Zuschauer erlaubt sind. Auch für Athleten gibt es strikte Weisungen.

In Peking gelten an den Olympischen Winterspielen strikte Weisungen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne ausländische Zuschauer statt. Das Sportereignis vom 4. bis zum 20. Februar werde auf die chinesische Öffentlichkeit beschränkt sein, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch mit. Tickets werden demnach nur an in China lebende Fans ausgegeben.