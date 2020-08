Corona-Tennis auf dem Dach

«Oma, Federer ist auf unserer Terrasse»

Roger Federer verblüfft in einem neuen Werbegag zwei italienische Mädchen, die mit einem Tennisvideo über die sozialen Medien berühmt geworden sind.

«Du kannst ja nicht Schweizerisch»

«Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel Erfolg haben», erzählt Carola in einem am 10. Juli gefilmten Interview, das sie auf einem dieser Hausdächer gibt, vor der beschaulichen Kulisse des ligurischen Küstenstädtchens. Die Szene ist zu sehen in einem über dreiminütigen Video mit dem Titel «The Rooftop Match» (Der Hausdach-Match), das am Freitag veröffentlicht wurde. In diesem sieht man auch, wie in einem Zimmer nebenan Roger Federer im Versteckten über Kopfhörer mithört, was sie erzählen und wie sie später auch von ihm sprechen. «Mein Lieblingsspieler ist Federer. Wenn ich ihn treffen würde, würde ich entweder auf ihn springen oder vor Ehrfurcht erstarren», sagt Vittoria, nichts ahnend. Worauf Carola sie belehrt: «Wenn du ihn um ein Autogramm bitten wolltest, müsstest du aber Zeichensprache verwenden. Du kannst ja nicht Schweizerisch.»