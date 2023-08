Omar Ayuso muss sich bei Sexszenen «auf Gefühle einlassen»

1 / 5 Am Locarno Film Festival präsentierte der spanische Netflix-Star Omar Ayuso seinen neuen Film «On the Go». Locarno Film Festival / Ti-Press Von den Reaktionen sei er begeistert gewesen, wie er im Interview verrät. Allgemein meint er zur Schweiz: «Ihr habt es wirklich sehr schön hier – die Natur, die Leute, die Architektur, die Landschaften. Es ist ein Land, in dem ich sicherlich sehr glücklich leben könnte.» Marco Abram Der 25-Jährige findet seine Rolle nicht sexualisiert. Es sei einfach die Art seines Charakters, Emotionen durch Sex wiederzugeben. Presse

Darum gehts Omar Ayuso erlangte durch seine Rolle im Netflix-Hit «Elité» breite Bekanntheit. Nun stellt er seinen Film «On the Go» vor.

Im Interview mit 20 Minuten wehrt er sich unter anderem dagegen, dass seine Rolle sexualisiert sei.

Das Locarno Film Festival dauert noch bis Samstag, 12. August 2023.

Omar, herzlich willkommen in der Schweiz. Bist du zum ersten Mal hier?

Herzlichen Dank. Nein, ich war tatsächlich bereits mit 15 Jahren im Rahmen einer Schulreise in der Schweiz. Damals haben wir die Region um den Rheinfall für ein paar Tage besucht. Ihr habt es wirklich sehr schön hier – die Natur, die Leute, die Architektur, die Landschaften. Es ist ein Land, in dem ich sicherlich sehr glücklich leben könnte.

Was hast du die Tage alles unternommen?

Das, was man an einem guten Filmfestival so macht: ausruhen, fein essen und grandiose Filme schauen. Den einen oder anderen Sprung in den Lago Maggiore habe ich mir selbstverständlich nicht nehmen lassen.

Du bist an das Locarno Film Festival gereist, um deinen neuen Film «On the Go» zu präsentieren. Was bedeutet dir dieses Projekt?

Es ist für mich nicht nur mein erstes Projekt als Filmschauspieler, sondern auch ein Film, den ich mir als Zuschauer auch anschauen, geniessen und lieben würde. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Stück vollends zufrieden bin.

Heisst das, du bist mit dem «Elité»-Erfolg auf Netflix nicht zufrieden?

Nein, es ist einfach eine andere Form des künstlerischen Schaffens. Bei grossen Produktionen ist alles getaktet und vorgegeben, während bei einer kleineren Produktion mit weniger finanziellen Mitteln eher Handlungsspielraum offen bleibt, um zu improvisieren. Zudem entwickeln sich im überschaubaren Team eher familiäre Beziehungen. Ein Nachteil ist aber, dass bei begrenzten Budgets einige Dinge, Personen oder Vorzüge fehlen. Nichtsdestotrotz ziehe ich aber die Emotionalität dem Luxus vor.

Wie war es, das Ergebnis auf der Kinoleinwand zu sehen?

Einfach nur genial! Mit dem ganzen Team das Ergebnis zu sehen und die Emotionen und das Feedback im ausverkauften Saal zu spüren, war überwältigend. Ich fühle mich geehrt, dass die Menschen sich so sehr für unser Schaffen interessiert haben und bei der grossen Filmauswahl am Locarno Film Festival für uns entschieden haben. Ihr Lachen war unsere Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben.

Deine Rollen wirken oft sehr sexualisiert. Wie gehst du an solche Szenen ran?

Mein Charakter in «On the Go» bewältigt zwar seine Emotionen durch Sex, was aber nicht heisst, dass er sexualisiert ist. Aus diesem Grund muss ich mich auf meine Gefühle einlassen und nichts anderes.

Fällt es deinem Partner schwer, dich so zu sehen?

Mein Privatleben versuche ich möglichst zu schützen, um einen sicheren Hafen zu haben.

Mit diesem Bild soll Omar Ayuso seine Beziehung laut spanischen Medien öffentlich gemacht haben. Instagram/omarayuso

Was würdest du Jugendlichen raten, die ebenfalls queer sind und ähnlich aufwachsen wie du?

Seid gelassen. Wenn das Leben nicht zu deinen Gunsten spielt und die Umgebung nicht die günstigste ist, um dich als Individuum zu entwickeln und mit den eigenen Werten und der persönlichen Identität zu leben: Habt Geduld. Denn langsam wirst du älter und wirst dir ein Leben und eine Umgebung aufbauen, wo du du selbst sein kannst.

Siehst du dich in Zukunft eher in Serien oder Filmen?

Ich sehe mich in verschiedenen Projekten, sei es in Serien, in Filmen wie auch in Theaterstücken, in denen ich meine Identität als Schauspieler erforschen und ausleben kann.