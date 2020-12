In der Sendung wurde unausgeglichen über die KVI informiert.

Kurz vor de r Abstimmung über die KVI von letztem Sonntag holte Dominic Deville in seiner Late-Night-Show auf SRF zum Rundumschlag gegen die Grosskonzerne aus. Dafür ernteten Deville und das SRF scharfe Kritik der Gegner der Konzernverantwortungsinitiative (KVI) .

Jetzt hat sich auch die Ombudsstelle der SRG mit dem Fall befasst. Insgesamt elf Beanstandungen sind gemäss der Ombudsstelle gegen die Sendung eingegangen. Eine davon stammt von FDP-Jungpolitiker Leroy Bächtold. Seine Beanstandung wurde nun gutgeheissen: «Die Unausgewogenheit der Satiresendung wird von niemandem bestritten», heisst es in der Stellungnahme zur Sendung. Die Ombudsstelle hält zudem fest: «Allerdings stellen auch ‹satireerprobte› Zuschauende fest, dass in ‹Deville› vom 22. November 2020 lange nicht alles wirklich als Satire daherkam.» Zudem sei die Sendung der letzte Beitrag von SRF über die KVI gewesen. Der letzte Eindruck sei bekanntlich ein prägender.

Die Ombudsstelle hält fest, dass der frühere Ombudsmann Roger Blum in früheren Fällen zu Recht darauf hingewiesen habe, dass eine «Unterstellung der Satire unter die strengen Regeln der Abstimmungsberichterstattung letztlich zu einem Satireverbot bei Abstimmungsthemen gleichkommen» würde. Die Sendung vom 22. November sei allerdings nicht nur Satire gewesen, sondern habe durchaus Informationscharakter gehabt.

Jungpolitiker ist positiv überrascht

Bächtold sagt gegenüber 20 Minuten, er sei selber überrascht gewesen, dass seine Beanstandung gutgeheissen worden sei: «Die Sendung war aber definitiv unausgewogen und keine Satire mehr. Der Entscheid bietet Diskussionsgrundlage für die Frage, was Satire darf und was nicht.» Für Bächtold ist klar: «Mit Staatsgelder darf nicht so einseitige Berichterstattung gemacht werden.» Vom Entscheid der Ombudsstelle ermutigt, geht er jetzt noch einen Schritt weiter: «Ich reiche eine Beschwerde bei der nächsthöhere Instanz, der Unabhängigen Beschwerdeinstanz des Bundes (UBI), ein.» (siehe Box)