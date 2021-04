1161 Personen hatten 2020 etwas an den Inhalten des Radio und Fernsehen SRF oder am Unternehmen SRG auszusetzen und meldeten sich darum bei der Ombudsstelle der SRG. Das sind doppelt so viele wie 2019. Der Trend im ersten Quartal 2021 weist zudem darauf hin, dass es auch in diesem Jahr zu einer rekordverdächtigen Anzahl von Reklamationen kommen könnte.