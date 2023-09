SRF wird für Hitzesommer-«Club» gerügt

Kurt Zimmermann kritisierte Ende Juli in seiner Kolumne «SRF Meteo» unter der Leitung von Thomas Bucheli. Dies, weil man nachweislich über einen längeren Zeitraum massiv zu hohe Temperaturen für Orte am Mittelmeer vorausgesagt hatte. Der «Weltwoche»-Journalist witterte Manipulation, um «die Klimakatastrophe» heraufzubeschwören. Bucheli wies diesen Vorwurf zurück, entschuldigte sich aber später für den Fehler. Es habe sich um technische Fehler gehandelt. Doch die Debatte war lanciert.

Der «Club» widmete dem Thema am 22. August eine Sendung. Die Gäste diskutierten, warum das Wetter in Zeiten des Klimawandels politisch werde. Mit von der Partie war auch SRF-Bucheli. Doch einer fehlte in der Runde: Kurt Zimmermann. Redaktionsleiterin Barbara Lüthi sagte später, dass Zimmermann gar nicht angefragt worden sei, da die von Zimmermann angeprangerten zu hohen Temperaturen «nicht im Zentrum der Sendung» standen.