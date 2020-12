Isolation macht mehr Angst als Corona

Haben die Heime die Krise während der ersten Pandemiewelle gut gemeistert? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Terzstiftung im Rahmen einer Befragung im Oktober von Fach- und Privatpersonen. Das eindeutige Resultat der Umfrage: Das grösste Problem ist die Isolation der Heimbewohnenden. So habe sich auch eine grosse Mehrzahl der Heimbewohnenden gegen Isolationsmassnahmen ausgesprochen. «Die älteren Menschen sind eher bereit, das Risiko einer Ansteckung in Kauf zu nehmen und daran zu sterben, als in die Isolation gehen zu müssen», schreibt die Stiftung. Die Terzstiftung fordert deshalb, dass nicht einfach über ältere Menschen entschieden werde. «Die soziale Bevormundung, indem mit zunehmendem Älterwerden über und für sie entschieden wird, ist für viele einfach inakzeptabel und diskriminierend.» Insgesamt wurden 107 Heimleitungen und 1020 Privatpersonen befragt, über die Hälfte der privat Teilnehmenden war unter 64 Jahre alt. Drei Viertel der Personen hatten nahestehende Personen in Altersinstitutionen.