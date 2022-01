Grossbritannien : Omikron-Ausfälle führen zu Abfallchaos – Spitäler rufen Katastrophenfall aus

In Grossbritannien befinden sich wegen der explodierenden Corona-Neuinfektionen rund eine Million Menschen in Quarantäne. Das hat Auswirkungen auf staatliche Dienstleistungen.

1 / 8 In Grossbritannien quellen die Mülltonnen über. DUKAS Die Stadtverwaltungen im gesamten Vereinigten Königreich müssen ihr Personal auf wichtige Dienste verteilen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. DUKAS Darunter leidet nicht nur die Müllabfuhr. imago images/ZUMA Press

Darum gehts Die Omikron-Welle hat Grossbritannien mit voller Wucht erfasst.

Zurzeit befinden sich eine Million Menschen in Quarantäne. Dem öffentlichen Sektor fehlen Mitarbeitende, um die Infrastruktur vollständig am Laufen zu halten.

Der Ruf nach einer verkürzen Quarantänezeit wird immer lauter.

Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus sorgt auch im Vereinigten Königreich für neue Rekorde bei den Zahlen der Neuinfektionen. Am Dienstag sind erstmals mehr als 200’000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden exakt 218’724 Fälle gemeldet, wie die Regierung mitteilte. Grossbritannien zählt mit insgesamt fast 149’000 Corona-Todesfällen zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa.

Mehrere britische Kliniken haben wegen eklatanter Personalausfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Spitäler rufen den Katastrophenfall aus, wenn die Verantwortlichen der Ansicht sind, dass sie notwendige Behandlungen nicht mehr gewährleisten können.

Eine Million Menschen in Quarantäne

Mindestens sechs Spitalstiftungen, zu denen teilweise mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der heftigen Corona-Welle bereits zu diesem Schritt entschieden, wie die «BBC» am Dienstag berichtete.

Der Chef der NHS Confederation, in der Organisationen des nationalen Gesundheitsdienstes zusammengeschlossen sind, Matthew Taylor, schrieb in einem Beitrag, «in vielen Teilen des Gesundheitssystems sind wir aktuell im Krisenzustand». In einigen Spitälern würden Beschäftigte bereits gebeten, freie Tage aufzugeben, damit der Betrieb aufrechterhalten werden könne.



Nahezu alle Bereiche des britischen Lebens sind von den Personalausfällen betroffen. Rund eine Million Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Regierung in London hat jedoch die von vielen Seiten geforderte Verkürzung der Quarantänezeit für vollständig geimpfte Personen von sieben auf fünf Tage bisher abgelehnt. Stattdessen erwäge die Regierung, die Armee einzusetzen, um den Betrieb, insbesondere im öffentlichen Sektor, aufrechtzuerhalten, wie die «Daily Mail» berichtet. Die Zeitung befürchtet einen weiteren «Tsunami von Infektionen», der die Krise weiter verschärfen könnte.

Volle Mülltonnen und leere Regale

Im ganzen Land quellen die Mülltonnen über, weil die meisten Stadtverwaltungen die Abholung nach Weihnachten abgesagt oder um bis zu einer Woche verschoben haben, sodass die Strassen mit liegengebliebenem Abfall, darunter Berge von Weihnachtsbäumen, übersät sind.

Die Stadtverwaltungen im gesamten Vereinigten Königreich müssen ihr Personal auf wichtige Dienste verteilen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, und der öffentliche Sektor wurde aufgefordert, sich auf ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten, bei dem bis zu einem Viertel des Personals ausfällt. In einigen Gebieten haben die lokalen Behörden bereits Busverbindungen streichen müssen. Die Zahlen zeigen auch, dass in den letzten Tagen an einigen Bahnhöfen fast ein Drittel der Zugverbindungen gestrichen wurden und die meisten Bahngesellschaften Sonderfahrpläne eingeführt haben. «Daily Mail» geht davon aus, dass fast jeder zehnte Bahnmitarbeitende im Vereinigten Königreich krankgeschrieben ist.



Die Personalausfälle haben auch Auswirkungen auf die Supermärkte. Richard Walker, Chef der Supermarktkette Iceland Foods, teilt mit, dass innerhalb einer Woche die Zahl der Mitarbeitenden in Isolation sich um 1000 erhöht habe. Dadurch würden sich Warteschlangen an den Kassen bilden und Kundinnen und Kunden vor teils leeren Regalen stünden.

