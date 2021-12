«Omicron» : Omikron – Diese Firma heisst gleich wie die Virusvariante

Mit «Omicron» verbindet man seit neuestem vor allem die neue Corona-Variante: Doch eine IT-Security-Firma in Wallisellen trägt denselben Namen und sorgt damit für Irritationen.

Fast schon ironisch mutet an, dass die Firma , die schon seit 26 Jahren in Wallisellen existiert, ausgerechnet auf die Bekämpfung von Computerviren und IT-Sicherheit spezialisiert ist. Insgesamt gibt es in der Schweiz sogar fünf Firmen mit dem Namen Omicron. Seit die WHO die neueste Corona-Variante «Omikron» getauft hat, zieht das Unternehmen viel Aufmerksamkeit auf sich. Zum Beispiel, als der Chef vor kurzem mit dem Firmenlogo auf der Brust Kunden empfangen hat. Es sei dem Kunden zwar etwas peinlich gewesen zu fragen, aber die Neugier hat schlussendlich doch gewonnen, erzählt Thomas Stutz, Geschäftsinhaber «Omicron» .