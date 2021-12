Fehleinschätzung – Omikron-Fälle könnten schon in wenigen Tagen die Mehrheit bilden

1 / 6 In Südafrika entdeckten Virologen die Omikron-Variante des Coronavirus erstmals. imago images/Gallo Images Daraufhin verhängten diverse Länder Einreisebeschränkungen. Die WHO kritisierte dies, Reisebeschränkungen hätten in der Vergangenheit die Verbreitung von neuen Varianten nicht bedeutend einschränken können. REUTERS Zurecht, wie es scheint: Mittlerweile wurde die Corona-Mutation in 57 Ländern nachgewiesen. imago images/Xinhua

Darum gehts Am 11. November wurde die Omikron-Variante erstmals in einer Probe entdeckt.

Die neuartige Corona-Mutation breitet sich schnell aus und dürfte die Delta-Variante bald überholen.

Auch in der Schweiz verbreitet sich Omikron wohl ungeahnt schnell.

Als Mitte November erste Fälle der Omikron-Variante gemeldet wurden, reagierten viele Staaten mit Reisebeschränkungen gegen die Gebiete, in denen die Fälle registriert wurden. Wie von der WHO befürchtet, verlangsamten diese Massnahmen die Verbreitung der neuen Corona-Mutation nur sehr beschränkt: Schon 57 Länder haben Omikron-Fälle registriert, darunter auch die Schweiz.

Schweiz sequenziert viel

Die Omikron-Variante ist nicht nur in der Schweiz angekommen, sie dürfte sich nun auch stark ausbreiten. Das Bundesamt für Gesundheit gab schon vor knapp zwei Wochen bekannt, dass die Mutation bereits 1,9 Prozent der sequenzierten Fälle ausmache. In der Schweiz werden 15 Prozent der bestätigten Fälle auf Virusmutationen untersucht, während im Ausland bis auf einzelne Ausnahmen wie Hongkong und Dänemark meist nur etwa zwei bis sechs Prozent der Fälle sequenziert werden, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben.

Schon jetzt gilt als gesichert, dass sich die Omikron-Variante schneller verbreitet als die zurzeit vorherrschende Delta-Mutation. In der «Sonntagszeitung» schätzte der Schweizer Infektiologe Richard Neher, dass sich die Omikron-Variante frühestens im Januar 2022 durchsetzen werden. Damals ging der Wissenschaftler von einer Verdoppelungszeit von zehn Tagen aus.

Verdoppelung im Zweitagestakt

Neueren Zahlen zufolge dürfte sich die Mutation aber erheblich schneller verbreiten. Gemäss Neil Ferguson, einem Epidemologen, der die britische Regierung in ihrem Vorgehen gegen die Pandemie berät, würden sich die Omikron-Fälle in Grossbritannien zurzeit im Zwei- bis Dreitagetakt verdoppeln. Ähnliche Zahlen kommen auch aus Dänemark: Dort hat der Omikron-Anteil bei den Neuinfektionen innert einer Woche von 0,2 Prozent auf 3,4 Prozent zugenommen. In Dänemark gelten momentan ähnlich strenge Regeln, mit 77 Prozent ist die Impfquote ausserdem mehr als ein Zehntel höher als in der Schweiz.

Nach Berechnungen der Tamedia-Zeitungen könnten also bereits jetzt mehr als die Hälfte der Corona-Infektionen in der Schweiz Omikron-Fälle sein. Da momentan noch aktuelle Zahlen fehlen, lässt sich diese Hochrechnung weder beweisen noch widerlegen. Sie deckt sich aber mit den Resultaten einer schottischen Studie, die am Freitag veröffentlicht wurde: Dort macht die Omikron-Variante bereits mehr als 50 Prozent der neu registrierten Fälle aus.

Omikron wird zur Hauptvariante werden

Der Epidemiologe Christian Althaus befürchtet, dass diese Omikron-Übernahme tatsächlich viel früher als erwartet eintreffen könnte. «Die Daten aus Grossbritannien und Dänemark zeigen in der Tat, dass man auch in der Schweiz mit einer ähnlichen Verbreitungsdynamik rechnen muss», so Althaus. Er ist aber ein wenig zuversichtlicher als die Hochrechnung und rechnet damit, dass Omikron in der Schweiz die 50-Prozent-Grenze in den nächsten 14 bis 21 Tagen überschreiten könnte.