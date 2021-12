Basel – Geimpfter Gymnasiast mit Omikron infiziert – 100 Personen in Quarantäne

Der Fall wurde im Rahmen eines positiven Pooltests nachgewiesen. Der anschliessende Einzeltest wurde im Nachgang sequenziert, so konnte die Omikron-Variante bestätigt werden.

Das Gymnasium Kirschgarten, an dem der Omikron-Fall aufgetaucht ist. Betroffen ist ein 19-jähriger Schüler.

Am Dienstagabend teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit, dass in Basel-Stadt ein positiver Fall der Omikron-Mutation bestätigt wurde. Das Contact-Tracing sei daran, die nötigen Massnahmen einzuleiten. Wie am Mittwoch nun bekannt wurde, betrifft der Omikron-Fall das Gymnasium Kirschgarten. Betroffen ist ein 19-jähriger Gymnasiast. Er ist vollständig geimpft. Die Ansteckungsquelle ist unbekannt und es bestand keine Reisetätigkeit im Vorfeld, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt.