«Jetzt bringts nichts mehr» – Omikron-Fall in Club – Kanton informiert erst 11 Tage später

Während einer Party im bekannten Basler Club Nordstern soll es Ende November zu mehreren Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen sein, darunter auch eine Ansteckung mit der Omikron-Variante. Ein News-Scout, der auf der Party anwesend war, erhielt am Mittwoch eine Nachricht des Basler Gesundheitsdepartements, die über die Ansteckungen informierte. Er wurde dazu aufgerufen, sich testen zu lassen.

Der News-Scout findet die um fast zwei Wochen verspätete Benachrichtigung ungewöhnlich. Er habe vorher keine Informationen erhalten, dass auf dieser Party Ansteckungen vorkamen. Er und seine Kollegen, die auf der Party dabei waren, seien sauer. «Wir haben uns entschieden, keinen Test zu machen. Jetzt bringts nichts mehr», so der News-Scout. Wenn die Kollegengruppe die Meldung früher erhalten hätte, hätten sich alle testen lassen.

Infizierte Personen sind Ausserkantonale

Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) erklärt die verspätete Benachrichtigung der Gäste mit der Sequenzierung der Probe. «Diese nimmt sieben bis 14 Tage in Anspruch», erklärt Mediensprecherin Anne Tschudin. Nachdem das Resultat bekannt war, seien umgehend Massnahmen eingeleitet worden und die betroffenen Personen am selben Tag noch informiert worden. «An grösseren Veranstaltungen nehmen oft ausserkantonal wohnhafte Personen teil. Infiziert sich eine Person, die nicht im Kanton Basel-Stadt wohnt, kann dies auch zu Verzögerungen führen», so Tschudin. Das war hier der Fall. Die Indexperson wohnt im Kanton Bern.

«Eine weitere Person, die ebenfalls an dem Event teilgenommen hat, steht mit dem bestätigten Omikron-Fall in Verbindung», sagt Tschudin. Sie werde derzeit als Omikron-Verdachtsfall gehandelt und stamme ebenfalls aus dem Kanton Bern. «Der Kanton Basel-Stadt wurde erst am Mittwoch über die Ansteckung informiert. Uns war dies vorher nicht bewusst», so Tschudin. Die Meldungen der infizierten Personen seien aus Bern gekommen.

Kontaktdaten dank personalisierten Tickets

Dem Nordstern war bis am Donnerstag nur eine Ansteckung bekannt, wie die Clubverantwortlichen in einer Stellungnahme betonten. Vom Kanton seien alle Personen kontaktiert worden, die ihr Ticket vor der Party bei ihnen eingelöst hätten. «Beim Ticketkauf werden die Tickets mit dem Namen, der Wohnadresse, der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer des Käufers personalisiert», sagte der Club. Für weitere Auskünfte stand der Club nicht mehr zur Verfügung. 20 Minuten weiss aber von mindestens einer Person, die an jenem Abend anwesend war, die nicht kontaktiert wurde. Sie stand auf der Gästeliste.