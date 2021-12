Neue Coronavirus-Variante – «Omikron ist vermutlich schon länger bei uns, als wir dachten»

15. Buchstabe mit 32 Mutationen

Omikron, der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets und Name der neusten Coronavirus-Variante, wurde am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation WHO als «besorgniserregende» Variante eingestuft. Entdeckt wurde die Virus-Variante, die am Spike-Protein aussergewöhnlich viele Mutationen aufweist, in Südafrika. Zahlreiche Länder, auch die Schweiz, haben den Reiseverkehr von und in das Land stark eingeschränkt oder ausgesetzt. Noch ist nicht bekannt, ob Omikron ansteckender oder gar gefährlicher ist als die hierzulande zurzeit dominante Delta-Variante. Es gibt aber die Befürchtung, dass die Variante aufgrund ihrer Mutationen die Immunabwehr besser umgehen kann und auch die Impfung weniger Schutz davor bietet. Verlässliche Daten gibt es dazu noch nicht.