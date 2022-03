5280 Fälle : Omikron reisst immer mehr Löcher in Chinas strikte Null-Covid-Politik

In China bröckelt die Null-Covid-Politik. Die Zahl der täglichen Neuansteckungen haben sich im Vergleich zum Vortag mehr als verdoppelt.

1 / 6 Innerhalb eines Tages haben sich in China 5280 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. IMAGO/ZUMA Wire Das ist die höchste Tagesbilanz seit Februar 2020, der Anfangszeit der Pandemie. imago images/ZUMA Wire China verfolgt eine rigorose Null-Covid-Politik. imago images/ZUMA Wire

Mit immer neuen Lockdowns versucht China seit Tagen, den Ausbruch der jüngsten Omikron-Welle in den Griff zu bekommen. Für knapp 30 Millionen Menschen galt am Dienstag eine Corona-Ausgangssperre – und trotzdem verzeichneten die Behörden erneut einen Rekord bei den Neuinfektionen: Innerhalb eines Tages hatten sich demnach 5280 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Das ist die höchste Tagesbilanz seit Februar 2020, der Anfangszeit der Pandemie.

Das Coronavirus war Ende 2019 zuerst in China entdeckt worden. Das Land hatte das Infektionsgeschehen mit einer strikten Null-Covid-Politik auf seinem Gebiet aber recht schnell eindämmen können. Schon beim Auftreten eines einzelnen Infektionsfalls verhängten die Behörden strikte Massnahmen wie Ausgangssperren, die Abriegelung ganzer Stadtviertel und Massentests.

An der Strategie hält die Führung in Peking weiterhin fest, auch wenn sie inzwischen an ihre Grenzen zu stossen scheint. Landesweit galt am Dienstag für mindestens 13 Städte ein vollständiger Lockdown, über weitere Städte hatten die Behörden einen Teil-Lockdown verhängt. Komplett im Lockdown befinden sich die rund 17 Millionen Einwohner der Technologiemetropole Shenzhen, die vor den Toren Hongkongs liegt. Davon betroffen sind auch mehrere internationale Konzerne. So ist bekannt geworden, dass unter anderem das Unternehmen Foxconn, das einen Grossteil der iPhones von Apple produziert, seine Produktion vorübergehend eingestellt hat.



Virus wütet an der Grenze zu Nordkorea

Am stärksten von der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante betroffen ist die nordöstliche Provinz Jilin an der Grenze zu Nordkorea, in der nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission mehr als 3000 Fälle verzeichnet wurden. Der Gouverneur der Provinz versprach am Montagabend, alles zu tun, um «innerhalb einer Woche» wieder auf «null Covid» zu kommen. In der gesamten Provinz wurde das Reisen untersagt, die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen auch nicht ausreisen.

An den Flughäfen in Peking und Shanghai wurden Dutzende Inlandsflüge gestrichen, wie aus Flugdaten ersichtlich wurde. Die Luftfahrtbehörden kündigten zudem an, dass mehr als 100 internationale Flüge mit dem Ziel Shanghai zwischen nächster Woche und dem 1. Mai in andere chinesische Städte umgeleitet werden.

Shanghai wird noch relativ verschont

In Shanghai selbst sind bislang nur einzelne Stadtteile abgeriegelt, da die Behörden die Wirtschaft der wichtigen Metropole schonen möchten. Sie warnten jedoch, dass strengere Massnahmen bevorstehen könnten. In Peking wurden derweil die Kontrollen der Impfnachweise verschärft.

Auf einer Pressekonferenz riefen Gesundheitsexperten ältere Menschen dazu auf, sich impfen und auch boostern zu lassen. Gerade in dieser Altersgruppe sei das Risiko einer schweren Erkrankung sehr hoch, mahnte der Vertreter der Gesundheitskommission, Jiao Yahui.

Hongkong erleidet einen der schlimmsten Covid-19 Ausbrüche, seit Beginn der Pandemie. 20min

Offiziellen Angaben zufolge sind rund 80 Prozent der über 60-Jährigen zweifach geimpft; Peking beobachtet jedoch mit Sorge die Situation in Hongkong, in denen vor allem ungeimpfte oder nicht ausreichend geimpfte ältere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben sind.

Die Lockdowns haben die Börsen in China am Dienstag weiter einbrechen lassen. An der Börse in Hongkong sackte der Leitindex Hang Seng um 5,7 Prozent ein, in Shanghai schloss die Börse knapp fünf Prozent im Minus. Bereits am Vortag hatte es in China deutliche Kursverluste gegeben.

