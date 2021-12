Südafrika : Omikron-Studie weckt Hoffnung auf mildere Krankheitsverläufe

In einer neuen Studie aus Südafrika hat sich gezeigt, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zu eher milden Krankheitsverläufen führt. Für eine abschliessende Beurteilung werden aber noch mehr Daten benötigt.

In Südafrika dominiert Omikron das Infektionsgeschehen

Der spürbare Rückgang neuer Corona-Infektionen in Südafrika in den vergangenen Tagen könnte ein Zeichen dafür sein, dass der durch das Omikron-Virus ausgelöste dramatische Anstieg der Fallzahlen seinen Höhepunkt überschritten hat. Nachdem die Zahl der neuen Fälle am vergangenen Donnerstag einen Höchststand von fast 27’000 erreicht hatte, sank sie am Dienstag auf etwa 15’420.



Die Positivitätsrate in Südafrika ist mit 29 Prozent jedoch nach wie vor hoch, was darauf hindeute, dass das Virus in der Bevölkerung immer noch in relativ hohem Masse zirkuliere, sagt Marta Nunes, leitende Forscherin in der Abteilung für Impfstoffe und Infektionskrankheiten an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, der Nachrichtenagentur AP.